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17:21   29 Мая 2020
Армия

Истребители ВКС РФ спугнули американские бомбардировщики над Черным и Балтийским морями

Истребители ВКС РФ спугнули американские бомбардировщики над Черным и Балтийским морями

Два бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США совершили дальний перелет над территорией Европы и Черным морем. Российские истребители заставили бомбардировщики уйти от границ РФ.

Командующий ВВС США в Европе, генерал Джеффри Ли Харригян сказал, что полеты бомбардировщиков показали поддержку союзников со стороны американского руководства. Также он отметил, что противники получили сигнал о готовности ВВС США. Об этом — в материале ТАСС.

Американские бомбардировщики стартовали с базы Элсворт в Южной Дакоте.

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Автор: Илья Романович
#сша #ввс #полеты

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