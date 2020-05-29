Истребители ВКС РФ спугнули американские бомбардировщики над Черным и Балтийским морями

Два бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США совершили дальний перелет над территорией Европы и Черным морем. Российские истребители заставили бомбардировщики уйти от границ РФ.

Командующий ВВС США в Европе, генерал Джеффри Ли Харригян сказал, что полеты бомбардировщиков показали поддержку союзников со стороны американского руководства. Также он отметил, что противники получили сигнал о готовности ВВС США. Об этом — в материале ТАСС.

Американские бомбардировщики стартовали с базы Элсворт в Южной Дакоте.