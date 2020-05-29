«Шаг вперед»: Юрьев и Афанасьев оценили поправку в Конституцию о русском языке

Среди поправок в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным, есть та, что закрепляет за русским языком статус «языка государствообразующего народа». А значит, таким народом становятся русские.

В марте Госдума приняла президентский законопроект, и формулировку о «государствообразующем народе» раскритиковали депутаты Госсовета Татарстана Рамиль Тухватуллин, Ркаил Зайдуллин и муфтий Камиль Самигуллин. Несмотря на недовольство республиканских политиков, Конституционный суд признал поправку законной.

«Положение о русском языке как языке государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ (статья 68, часть 1, Конституции РФ в предлагаемой редакции), основано на объективном признании роли русского народа в образовании российской государственности, продолжателем которой является РФ», — гласит решение КС.

Политолог Дмитрий Юрьев и журналист телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев с решением Конституционного суда согласны. «Политика Сегодня» узнала, что эксперты думают о поправке.

Юрьев считает ее одним из важнейших пунктов, дополняющих Конституцию, и называет первым шагом на пути к восстановлению исторической несправедливости, порожденной событиями начала ХХ века — Октябрьской революцией и всем, что за ней последовало.

«Так уж получилось, что главными целями этих событий было уничтожение двух сущностей — во-первых, исторической России, во-вторых — православия. Все революционеры, начиная с Владимира Ленина, выступали с идеологической позиции глубокой, продуманной системной русофобии. Есть знаменитая статья Ленина «О национальной гордости великороссов», которая направлена против русских как опоры трона, как «шовинистской» нации», — объяснил политолог корреспонденту «Политики Сегодня».

Необходимой считает поправку Андрей Афанасьев. Помимо этого журналист высоко оценил президентское предложение упомянуть Бога в Конституции и закрепить традиционное понятие семьи.

«Не могу сказать, что формулировка в предложенном варианте идеальная, но она однозначно это лучше того, что было. Одновременно с этим я не разделяю мнения и крайнего недовольства части право-консервативных мыслителей о том, что это — полумеры. При всех остальных моментах, которые могут кого-то устраивать или нет, самое главное — это то, что не было раньше упоминания Господа Бога в Конституции, закрепления формулировки семьи как союза мужчины и женщины и упоминание, пускай куцее, русского народа в контексте языка. Это все равно шаг вперед», — поделился мнением журналист с «Политикой Сегодня».

Слово «русский» в первой конституции РСФСР 1918 года не упомянуто ни разу, как и в конституции СССР 1922 года, отмечает политолог Юрьев. Русский народ не упоминается ни в какой конституции, кроме основного закона 1978 года, где сказано, что РСФСР возникла на базе русского народа и других народов РСФСР.

«В конституции РФ, принятой после распада СССР, слово русский упоминается один раз — «русский язык». В отличии например от конституции Башкирии, Татарстана и некоторых других автономных республик, где говорится о башкирском народе, о татарском народе, бурятской нации и так далее. На слово «русский» практически наложено политическое табу», — рассказал Юрьев.

Эта поправка — прорыв к признанию существования русских как центра созидания российского государства и русской цивилизации, о которой говорил президент, считает политолог.