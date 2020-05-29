Кнутов объяснил нападки Запада на историю СССР желанием присвоить ресурсы РФ

Западные СМИ, искажая историю Второй мировой войны, пытаются доказать, что Германия как агрессор заплатила репарации, а Советский Союз, якобы такой же агрессор, никаких компенсаций не выплатил, уверен военный историк Юрий Кнутов.

Несуществующие "долги" СССР должна выплатить Россия, поделившись своими природными ресурсами и территориями с США и странами ЕС, считают на Западе. Однако все попытки исказить историю разбиваются достоверными документами и газетами времен Второй мировой войны, заявил Кнутов в интервью порталу "Слово и Дело".

"Первые полосы пестрели заголовками "Слава советскому солдату!", "Слава Красной армии!". И об этом писали вплоть до 1946 года, до речи Черчилля в Фултоне", — отметил историк.

Фултонская речь Черчилля дала старт искажениям правды о войне, которые сейчас достигли поистине огромных масштабов. К ним относится и обвинение Советского Союза в развязывании крупнейшего военного конфликта в истории. По словам Кнутова, истинный старт войны был дан при аншлюсе Австрии, а также после раздела Чехословакии.

Евросоюз и США хотели с помощью Третьего рейха уничтожить СССР, а после добить ослабевшую нацистскую Германию. Однако план реализовать не удалось, и осталась обида, которую пытаются выплеснуть массовым искажением истории. Особенно пострадавшей себя ощущает Польша, подчеркнул Кнутов. Сейчас Запад пытается представить СССР агрессором, который в него вторгся в начале войны, однако существуют прямые доказательства обратного. Советский Союз ввел войска только спустя 17 дней после вторжения гитлеровской армии.

"Через некоторое время в Лондоне и Париже говорили, что со стороны Советского Союза они не видят никакого нарушения международных договоренностей", — подчеркнул Кнутов.

Активные попытки Вашингтона исказить историю возмутили официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Белый дом в своих аккаунтах в Twitter и Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали исключительно Соединенные Штаты и Великобритания.