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17:12   29 Мая 2020
Общество

Кнутов объяснил нападки Запада на историю СССР желанием присвоить ресурсы РФ

Кнутов объяснил нападки Запада на историю СССР желанием присвоить ресурсы РФ

Западные СМИ, искажая историю Второй мировой войны, пытаются доказать, что Германия как агрессор заплатила репарации, а Советский Союз, якобы такой же агрессор, никаких компенсаций не выплатил, уверен военный историк Юрий Кнутов.

Несуществующие "долги" СССР должна выплатить Россия, поделившись своими природными ресурсами и территориями с США и странами ЕС, считают на Западе. Однако все попытки исказить историю разбиваются достоверными документами и газетами времен Второй мировой войны, заявил Кнутов в интервью порталу "Слово и Дело".

"Первые полосы пестрели заголовками "Слава советскому солдату!", "Слава Красной армии!". И об этом писали вплоть до 1946 года, до речи Черчилля в Фултоне", — отметил историк.

Фултонская речь Черчилля дала старт искажениям правды о войне, которые сейчас достигли поистине огромных масштабов. К ним относится и обвинение Советского Союза в развязывании крупнейшего военного конфликта в истории. По словам Кнутова, истинный старт войны был дан при аншлюсе Австрии, а также после раздела Чехословакии.

Евросоюз и США хотели с помощью Третьего рейха уничтожить СССР, а после добить ослабевшую нацистскую Германию. Однако план реализовать не удалось, и осталась обида, которую пытаются выплеснуть массовым искажением истории. Особенно пострадавшей себя ощущает Польша, подчеркнул Кнутов. Сейчас Запад пытается представить СССР агрессором, который в него вторгся в начале войны, однако существуют прямые доказательства обратного. Советский Союз ввел войска только спустя 17 дней после вторжения гитлеровской армии.

"Через некоторое время в Лондоне и Париже говорили, что со стороны Советского Союза они не видят никакого нарушения международных договоренностей", — подчеркнул Кнутов.

Активные попытки Вашингтона исказить историю возмутили официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Белый дом в своих аккаунтах в Twitter и Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали исключительно Соединенные Штаты и Великобритания.

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Автор: Василий Пименов
#сша #ссср #вторая мировая #фейки

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