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17:01   29 Мая 2020
Армия

Минобороны РФ обсудит с правительством Сирии детали размещения авиагруппы в САР

Минобороны РФ обсудит с правительством Сирии детали размещения авиагруппы в САР

Российское Министерство обороны при поддержке МИД проведет переговоры с властями Сирии по вопросу деталей размещения авиационной группы России на сирийской территории, заявил президент РФ Владимир Путин.

Стороны обсудят предоставление РФ дополнительного оборудования и акватории Средиземного моря в рамках соглашения между государствами, добавил российский лидер.

Соответствующее распоряжение главы государства было опубликовано на сайте правовой информации. Согласно документу, российскими властями должен быть принят протокол номер 1 к договоренностям между Россией и Сирией о размещении авиационной группы ВКС РФ на территории САР от 26 августа 2015 года, который предполагает передачу российским военным дополнительного недвижимого имущества, а также акватории.

Российские ведомства подпишут протокол от лица страны после принятия соглашений, разрешив его внесение в утвержденный российскими властями проект.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сирия #минобороны #переговоры

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