Когда Киев вернет контроль над всей территорией Донбасса, тогда с постов сместят все руководство ДНР и ЛНР, а образования — ликвидируют, пообещал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Подобного рода угрозы вряд ли рассчитаны на то, чтобы запугать руководство донбасских республик, считает военный корреспондент, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов.

По его словам, первые лица Донбасса уже выслушивали куда более «жесткие выпады», но не от высокопоставленных чиновников, а от радикалов. Донецк и Луганск никогда не питали иллюзий о действительных взаимоотношениях лидеров различного рода радикально-нацистских группировок и госчиновников Украины.

«Они повязаны между собой кровью — в самом буквальном и примитивном смысле — и на Юго-Востоке это очевидно для всех», — добавил Пегов.

Если что-то говорят радикально-нацистские группировки, то в ДНР и ЛНР знают, что под их словами в случае необходимости подпишется любой украинский чиновник. Возможно, не из искренней солидарности, но из страха точно. Украинский лидер Владимир Зеленский в этом отношении, вполне вероятно, преуспел больше других, продолжил военный корреспондент.

В период попыток развести войска президент Украины продемонстрировал как полнейшую зависимость от радикалов, так и неспособность повлиять на их действия, которые направлены и на дискредитацию имиджа Зеленского.

«Теперь же в лице Кулебы и на его персональном примере мы ярко видим как программные тезисы радикалов прочно входят в обиход речи государственных мужей», — считает Пегов.

Пугать лидеров донбасских республик бесполезно, пуганные. Однако, если у Службы безопасности Украины есть информация о том, что в других регионах страны снова поднимается антимайданное сопротивление, тогда нужно действовать еще на начальном этапе. Речь, в первую очередь, может идти об Одессе и Харькове.

В начале мая на YouTube обнародовали видео с вооруженными людьми в масках, которые говорили о создании группировки «Вольный Город Одесса». По их словам, цель объединения — борьба с американской и олигархической оккупацией Украины. Активисты ВГО вывесили в Одессе баннер с погибшими в Доме Профсоюзов и надписью «Они сражались за Родину».

Новая сила могла обеспокоить СБУ и команду Зеленского, ведь вслед за одесситами проснутся и другие области, которые недовольны политикой официального Киева.