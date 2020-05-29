Власти Москвы рассказали, когда можно ожидать следующий этап снятия ограничений

Ограничения в Москве, принятые на фоне ситуации с коронавирусом, постепенно начали снимать. Пока послабления коснулись лишь части мер. Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, когда ждать следующего этапа снятия ограничений.

Риски, которые могут всплыть при снятии тех или иных ограничительных мер, власти Москвы взвешивают очень тщательно. Именно поэтому они принимаются постепенно. Сначала открыли сферы городского хозяйства, с 1 июня разрешены прогулки и занятия спортом на открытом воздухе. Власти стараются не допустить скопления большого количества людей, чтобы избежать повышения числа новых случаев с COVID-19.

"Поэтому мы просим еще немножечко набраться терпения, посмотреть, как будет действовать этот режим в течение двух недель. И если мы не увидим рост [числа] новых заболевших, если ситуация будет только улучшаться, можно принимать дальнейшие меры по ослаблению режима", — отметила Ракова.

Согласно официальной информации в России коронавирусную инфекцию выявили у 387 623 человек. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 8572 жителей страны. За все время пандемии вылечились 159 257 пациентов. Более подробная информация представлена на сайте стопкоронавирус.рф.