Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кнутов объяснил нападки Запада на историю СССР желанием присвоить ресурсы РФ

Кнутов объяснил нападки Запада на историю СССР желанием присвоить ресурсы РФ

 Власти Москвы рассказали, когда можно ожидать следующий этап снятия ограничений

Власти Москвы рассказали, когда можно ожидать следующий этап снятия ограничений
Елисеева: поправка к Конституции о суверенитете призвана защитить границы России

Елисеева: поправка к Конституции о суверенитете призвана защитить границы России

 Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе

Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
ЕЦБ признал движение Европы к тяжелому варианту кризиса

ЕЦБ признал движение Европы к тяжелому варианту кризиса

 Фролов: у Дании не осталось поводов мешать России достроить «Северный поток — 2»

Фролов: у Дании не осталось поводов мешать России достроить «Северный поток — 2»
Кнутов объяснил нападки Запада на историю СССР желанием присвоить ресурсы РФ

Кнутов объяснил нападки Запада на историю СССР желанием присвоить ресурсы РФ

 Власти Москвы рассказали, когда можно ожидать следующий этап снятия ограничений

Власти Москвы рассказали, когда можно ожидать следующий этап снятия ограничений
Елисеева: поправка к Конституции о суверенитете призвана защитить границы России

Елисеева: поправка к Конституции о суверенитете призвана защитить границы России

 Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе

Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
ЕЦБ признал движение Европы к тяжелому варианту кризиса

ЕЦБ признал движение Европы к тяжелому варианту кризиса

 Фролов: у Дании не осталось поводов мешать России достроить «Северный поток — 2»

Фролов: у Дании не осталось поводов мешать России достроить «Северный поток — 2»
16:05   29 Мая 2020
Экономика

"Газпром" возобновит переговоры по поставкам газа в Белоруссию после погашения долга

"Газпром" возобновит переговоры по поставкам газа в Белоруссию после погашения долга

Переговоры по поставкам газа в Белоруссию с 2021 года могут начаться только после погашения долга, заявил "Газпром".

Сейчас задолженность Минска за поставки российского газа составляет 165,57 млн долларов. Как только вопрос с долгом будет решен, компания будет готова к переговорам по условиям поставки газа с 1 января 2021 года. Белорусская сторона уже оповещена о позиции "Газпрома".

Премьер-министры Белоруссии и России, Сергей Румас и Михаил Мишустин, тоже обсудили этот вопрос и пришли к единому мнению, что главам министерств энергетики обеих сторон стоит провести переговоры по вопросу ценообразования на газ для Белоруссии.

RT писал, что возможный достройщик "Северного потока — 2" вернулся в порт Мукран.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#переговоры #газпром #белоруссия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...