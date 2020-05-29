"Газпром" возобновит переговоры по поставкам газа в Белоруссию после погашения долга

Переговоры по поставкам газа в Белоруссию с 2021 года могут начаться только после погашения долга, заявил "Газпром".

Сейчас задолженность Минска за поставки российского газа составляет 165,57 млн долларов. Как только вопрос с долгом будет решен, компания будет готова к переговорам по условиям поставки газа с 1 января 2021 года. Белорусская сторона уже оповещена о позиции "Газпрома".

Премьер-министры Белоруссии и России, Сергей Румас и Михаил Мишустин, тоже обсудили этот вопрос и пришли к единому мнению, что главам министерств энергетики обеих сторон стоит провести переговоры по вопросу ценообразования на газ для Белоруссии.

RT писал, что возможный достройщик "Северного потока — 2" вернулся в порт Мукран.