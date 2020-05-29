Депутат Милонов призвал террористов ПНС Ливии немедленно вызволить Шугалея из тюрьмы

Россия должна потребовать незамедлительного освобождения социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из неофициальной ливийской тюрьмы "Митига". Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Российская сторона в ситуации с захваченными в плен Шугалеем и Суэйфаном должна действовать более жесткими методами, заявил Милонов, беседуя в пятницу, 29 мая, с корреспондентом iReactor. Депутат выразил сожаление, что наша страна недостаточно последовательна в своих требованиях к освобождению соотечественников из рук террористов.

"Я считаю, что, услышав гул наших боевых самолетов, все эти крысеныши и свиньи, которые стеклись в Ливию с грязных помоек, пойдут — пощады им не будет", — сказал Милонов.

По мнению Милонова, РФ должна требовать незамедлительного освобождения Шугалея. Если России откажут, необходимо послать в Ливию российской спецназ и достать ученого силой, параллельно уничтожив террористов, пытающихся сколотить в стране новое бандитское государство. В заключение депутат добавил, что "правительство" Файеза Сарраджа давно стало новым домом для террористов, которых выбили из Сирии и Ирака.