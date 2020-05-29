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15:59   29 Мая 2020
Политика

Депутат Милонов призвал террористов ПНС Ливии немедленно вызволить Шугалея из тюрьмы

Депутат Милонов призвал террористов ПНС Ливии немедленно вызволить Шугалея из тюрьмы

Россия должна потребовать незамедлительного освобождения социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из неофициальной ливийской тюрьмы "Митига". Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Российская сторона в ситуации с захваченными в плен Шугалеем и Суэйфаном должна действовать более жесткими методами, заявил Милонов, беседуя в пятницу, 29 мая, с корреспондентом iReactor. Депутат выразил сожаление, что наша страна недостаточно последовательна в своих требованиях к освобождению соотечественников из рук террористов. 

"Я считаю, что, услышав гул наших боевых самолетов, все эти крысеныши и свиньи, которые стеклись в Ливию с грязных помоек, пойдут — пощады им не будет",  — сказал Милонов.

По мнению Милонова, РФ должна требовать незамедлительного освобождения Шугалея. Если России откажут, необходимо послать в Ливию российской спецназ и достать ученого силой, параллельно уничтожив террористов, пытающихся сколотить в стране новое бандитское государство. В заключение депутат добавил, что "правительство" Файеза Сарраджа давно стало новым домом для террористов, которых выбили из Сирии и Ирака.

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Автор: Ирина Большунова
#ливия #милонов #Шугалей

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