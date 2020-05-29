Сфабрикованное США расследование о "вмешательстве" России в выборы 2016 года может обернуться иском к экс-главе Белого Дома Бараку Обаме. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

Марков полагает, что инициация расследования против Обамы и его окружения — вопрос времени. По словам эксперта, распространенные фальсификации о "российском вмешательства" использовались, чтобы организовать прослушку победившего на тех выборах президента Дональда Трампа. Подобные действия на территории США являются уголовным преступлением, но некоторые политики к этому все равно прибегают.

Политолог объяснил свою позицию. Дело в том, что полученные таким образом сведения позднее используются в предвыборной гонке. То есть цель сбора сведений была исключительно политическая, потому что нарушений со стороны Трампа и его команды не было никаких. Оппоненты пытались не допустить победы действующего главы Белого дома.

Марков указал, что в настоящий момент эта история может найти продолжение. Однако ее развитие чревато кризисом для Соединенных Штатов. Кроме того, все это будет сопровождаться расследованием против Обамы и его сторонников, которые принимали в этом участие, пишет ФАН.

В начале весны текущего года Министерство юстиции США аннулировало все попытки приписать "вмешательство" в выборы российской компании "Конкорд". Ее глава Евгений Пригожин намерен отстоять свои права и отсудить у американских властей 50 млрд долларов.

Эксперты, которые следили за этим процессом, заметили, что работа адвокатов "Конкорда" была безупречной. Юристы показали суду, что в позиции обвинения наблюдаются множественные фальсификации и несоответствия. Это дело стало победой Пригожина над США на их же поле.

По мнению адвоката Эрика Дюбелье, который представлял интересы "Конкорда", американские демократы попытаются в будущем использовать это дело против России, задействовав подконтрольные издания. Несмотря на это, сам факт победы навсегда останется неоспоримым.