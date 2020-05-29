ЕЦБ признал движение Европы к тяжелому варианту кризиса

Еврозона столкнулась с масштабным кризисом, практически невозможным для мирного времени, заявила президент Европейского центробанка Кристин Лагард. Пандемия коронавируса вызвала глобальное сокращение экономики, но Европа двигается к еще более неприятному сценарию, пишет The Daily Express.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сообщил, что многие прогнозы в сфере экономики уже неактуальны из-за коронавируса. На прямом включении в рамках вебинара Лагард сказала студентам, что экономика еврозоны сократится на 8–12 процентов. Эти цифры в два раза превышают аналогичные показатели в кризис 2008 года.

По словам главы ЕЦБ, европейские страны «столкнулись с масштабным экономическим кризисом, буквально неслыханным для мирного времени по ущербу, который он наносит».

Лагард отметила, что экономика еврозоны могла двигаться по нескольким сценариям. Сейчас средняя стадия уже пройдена, и Европа находится ближе «тяжелому сценарию». По мнению главы ЕЦБ, «внезапная остановка деятельности», которая замедлила темпы экономического роста, будет иметь долгоиграющие последствия.

Впрочем, некоторые страны вполне могут рассчитывать на более благополучный выход из кризиса, нежели их соседи, заверила Лагард. Это зависит от того, насколько та или иная страна зависит от состояния наиболее пострадавших отраслей, к примеру, туризма. Также важно «фискальное пространство» для финансирования мер реагирования на кризис.

Внезапная остановка деятельности, которую упомянула Лагард, ведет к наращиванию государственного долга. ЕЦБ ранее сообщало, что размер госдолга может привести к деноминации европейской валюты. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос ранее подтверждал, что госдолг в некоторых странах продолжает расти. Чтобы урегулировать ситуацию, богатые страны должны снизить стоимость займов для более бедных соседей.

«Мы надеемся, что финансовый ответ будет исходить не только от национальных, но и от общеевропейских властей. Мы надеемся, что решения будут приняты Европейской комиссией и Европейский совет пойдет в этом направлении», — подчеркнул Луис де Гиндос.

Долговые обязательства, которые копятся в Италии, Греции, Испания и Франция позже лягут на блок из 19 стран. В Риме госдолг увеличится до 160 процентов ВВП, в Афинах – до 200 процентов.

В ЕЦБ добавили, что в следующем году Италия должна рефинансировать более 15 процентов своей задолженности. Для Испании, Франции, Португалии, Финляндии и Бельгии эта цифра составляет больше 10 процентов, пишет The Daily Express.