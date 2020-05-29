Десятки американцев арестованы на Юнион-сквер в Манхэттене из-за протестов

Жители Манхеттена вышли на улицу в поддержку протестующих Миннеаполиса. Американские правоохранители арестовали десятки людей на Юнион-сквер.

Вопиющий инцидент произошел на территории американского штата Миннесота. Полиция США применила насилие в задержании афроамериканского гражданина. Мужчина получил серьезные травмы и умер в больнице от асфиксии.

Обеспокоенные жители Миннесоты вышли на улицы с требованием наказать стражей правопорядка, устроивших произвол. Четверо полицейских, участвовавших в задержании темнокожего нарушителя, уже уволены.

Накануне в ходе протеста местные жители сожгли полицейский участок и продолжают крушить окрестности. Местные жители и журналисты делятся кадрами последствий забастовок в социальных сетях.

Жители Манхеттена решили поддержать Миннесоту. Граждане вышли с протестом на Юнион-сквер в Нью-Йорке. Местная полиция арестовала десятки участников акции.