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 Путин поддержал решение губернатора Костромской области идти на выборы

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15:35   29 Мая 2020
Общество

Путин поддержал решение губернатора Костромской области идти на выборы

Путин поддержал решение губернатора Костромской области идти на выборы

Российский президент Владимир Путин одобрил решение главы Костромской области Сергея Ситникова участвовать в губернаторских выборах.

Путин во время общения с губернатором 44-го региона дал понять, что поддержит его на выборах, если Ситников будет баллотироваться. Чиновник возглавляет Костромскую область с 28 апреля 2012 года. На выборах в 2015 году Ситников выдвигался от партии "Единая Россия". За него проголосовали 65,62% избирателей.

Выборы в Костромской области планируется провести 13 сентября 2020 года. В регионе состоятся десятки избирательных кампаний, в том числе и губернаторская. 

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Автор: Илья Романович
#путин #выборы #костромская область #ситников

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