Путин поддержал решение губернатора Костромской области идти на выборы

Российский президент Владимир Путин одобрил решение главы Костромской области Сергея Ситникова участвовать в губернаторских выборах.

Путин во время общения с губернатором 44-го региона дал понять, что поддержит его на выборах, если Ситников будет баллотироваться. Чиновник возглавляет Костромскую область с 28 апреля 2012 года. На выборах в 2015 году Ситников выдвигался от партии "Единая Россия". За него проголосовали 65,62% избирателей.

Выборы в Костромской области планируется провести 13 сентября 2020 года. В регионе состоятся десятки избирательных кампаний, в том числе и губернаторская.