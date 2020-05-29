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15:29   29 Мая 2020
Экономика

Спрос на жилую недвижимость в Петербурге во время пандемии упал на 50%

Спрос на жилую недвижимость в Петербурге во время пандемии упал на 50%

Власти Санкт-Петербурга отмечают падение спроса на жилье в городе на 50% во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил зампред петербургского комитета по строительству Евгений Барановский.

При этом он выразил надежду, что федеральные меры поддержки позволят выровнять соотношение спроса и предложения на недвижимость к концу года.

Барановский также рассказал, что в этом году в Северной столице планируется ввести в эксплуатацию около 3,4 млн квадратных метров жилья, а также 300 тысяч квадратных метров проблемных домов.

По словам представителя комитета по строительству, Петербург остается одним из тех регионов, которые сделали все возможное, чтобы не останавливать строительство. Строительство ни одного из жилых объектов в городе не было остановлено в период пандемии.

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Автор: Василий Пименов
#санкт-петербург #жилье #строительство #недвижимость #пандемия

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