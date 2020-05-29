Фролов: у Дании не осталось поводов мешать России достроить «Северный поток — 2»

Плавучий трубоукладчик «Академик Черский» спустя три недели стоянки вышел из немецкого порта Мукран – логистической базы «Северного потока — 2», где хранятся трубы для строительства газопровода. Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking. Через два часа движения трубоукладчик снова встал на якорь.

«Как я понимаю, осталось получить разрешение от датского регулятора на работу конкретно этого судна», — сказал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов

По его словам, «Академик Черский» должен соответствовать требованиям Дании к судам, которые вправе прокладывать трубы в национальных водах. Одно из главных требований — наличие системы динамического позиционирования, таковая у трубоукладчика имеется, передает радио Sputnik.

Система помогает не только укладывать трубы по указанной трассе, но и справляться с волнением на море за счет работы судовых движителей, компенсирующих воздействие волн. Фролов назвал формальностью требования Дании к судам, которую нужно уладить.

«У Дании других формальных поводов препятствовать прокладке газопровода не осталось», — считает он.

«Газпрому» осталось достроить первую и вторую нитки «Северного потока —2». Газопровод состоит из двух параллельно идущих труб, одна из которых находится в большей степени готовности, вторая — в меньшей.

«Поэтому, что касается первого этапа, то он может быть завершен, думаю, примерно за полтора месяца. Второй этап — до трех месяцев, скорее всего, может потребоваться», — резюмировал Фролов.

Дания уже сыграла немалую роль в приостановке строительства газопровода. Страна долго рассматривала заявку на разрешение прокладки труб в национальных водах. Также США в декабре 2019 года ввели санкции против проекта и потребовали от подрядчиков немедленно прекратить строительство «Северного потока — 2».