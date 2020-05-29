«США сотрут с лица Земли»: Сивков о возможном ответе РФ на ядерные амбиции Вашингтона

Военный аналитик Константин Сивков рассказал Федеральному агентству новостей, что США намереваются добиться ядерного превосходства во всем мире, однако ответ России может стереть Штаты с лица Земли. Так эксперт прокомментировал возможный выход Вашингтона из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

В Вашингтоне ранее обсуждали возможность впервые с 1992 года провести ядерные испытания. Об этом писала газета The Washington Post. Таким образом США готовятся к отзыву своей подписи под документом о запрещении ядерных испытаний, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Соединенные Штаты подписали документ в 1998 году, но до сих пор не ратифицировали его. Вероятный выход страны из ДВЗЯИ – это очередной шаг со стороны США к развязыванию ядерной гонки вооружений, уверен доктор военных наук, председатель Союза геополитиков Константин Сивков.

«Почему им надо выходить из договора? Проблема в том, что в США полностью отсутствуют мощности по обогащению урана до уровня, позволяющего использовать его в ядерном оружии. Да, это феномен, это странная вещь. Но это так», — подчеркнул специалист.

В соответствии с требованием Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений США должны были уничтожить свои боеголовки, однако этого не произошло. Американская сторона сконцентрировались на производстве боеголовок нового типа, объяснил Сивков.

Чтобы достигнуть своих целей, США выходят из всех договоров, отметил военный аналитик. Развязывание нового витка гонки вооружений — чисто политическое решение, и оно не продиктовано никакой необходимостью.

Если в Вашингтоне все же решат проводить ядерные испытания, ответ Москвы не заставит себя долго ждать, заверил Сивков. Россия в состоянии создать оружие, которое может стереть с лица Земли весь американский континент:

«Есть козырь, о котором неплохо бы помнить. Россия может сейчас начать производство супербоеголовок мультимегатонного класса — 100 или даже 200 мегатонн, — которые могут стать боевой частью таких ракет, как "Посейдон" и "Сармат". Их применение по территории США будет иметь критические последствия <…> Континент будет разрушен. Не весь, конечно, но произойдут разломы, чудовищные землетрясения, взрывы вулканов. Если этот козырь мы в действие введем, Соединенным Штатам придется поджать хвост».

Сивков также напомнил о возможности создания крылатой ракеты сверхбольшой дальности типа наподобие ракеты Х-101. Ее вес составляет пять-шесть тонн, а дальность — 12–15 тысяч километров, заключил эксперт.