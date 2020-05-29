Торговые центры Москвы откроются с 1 июня

Московские власти открывают с 1 июня все торговые центры столицы, однако фудкорты пока останутся закрытыми.

Не смогут пока начать работу в Москве детские зоны, спортивные залы, а также площадки питания в торговых центрах и аэропортах. Решение было принято в целях противодействия распространению пандемии коронавируса.

Москвичей 29 мая ожидает дождь, в отдельных районах могут пройти грозы, сообщили на официальном сайте мэра столицы. Порывы ветра в течение дня будут достигать 12–17 метров в секунду, в связи с чем могут произойти обрывы линий электропередач. Температура воздуха в дневное время прогреется до 19 градусов.