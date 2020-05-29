Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии опубликовало видеоролик о деятельности российских социология Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Видео было опубликовано поздно вечером в четверг в социальной сети Facebook.

В нем ПНС обвинило граждан России в шпионаже. Речь идет о жалких попытках оправдать похищение Максима и Самера. В качестве пропаганды на видео используются кадры из фильма "Шугалей", на фоне которых показана фейковая информация, ранее опубликованная The New York Times.

Согласно информации Федерального агентства новостей, все обвинения в адрес россиян строятся на публикациях западных журналистов. Видеозапись террористов ПНС продемонстрировала политизированность и бездоказательность удержания ученых в Ливии.

ПНС при помощи ролика и "секретных доказательств", которых никто не видел, попыталось отвлечь внимание от незаконных действий, нарушающих нормы международного права. Они попытались перейти от оправдательной риторики к обвинительной.

Фильм "Шугалей" заставил террористов ПНС осознать, что им не удастся замять историю с незаконным удержанием российских социологов, а также скрыть безумия, которые ежедневно происходят в неофициальной тюрьме "Митига". Все, что им остается — порочить имена россиян любыми способами.