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15:02   29 Мая 2020
Политика

Обвиняя Шугалея и Суэйфана в шпионаже, ПНС пытается прикрыть свои незаконные действия

Обвиняя Шугалея и Суэйфана в шпионаже, ПНС пытается прикрыть свои незаконные действия

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии опубликовало видеоролик о деятельности российских социология Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Видео было опубликовано поздно вечером в четверг в социальной сети Facebook.

В нем ПНС обвинило граждан России в шпионаже. Речь идет о жалких попытках оправдать похищение Максима и Самера. В качестве пропаганды на видео используются кадры из фильма "Шугалей", на фоне которых показана фейковая информация, ранее опубликованная The New York Times.

Согласно информации Федерального агентства новостей, все обвинения в адрес россиян строятся на публикациях западных журналистов. Видеозапись террористов ПНС продемонстрировала политизированность и бездоказательность удержания ученых в Ливии.

ПНС при помощи ролика и "секретных доказательств", которых никто не видел, попыталось отвлечь внимание от незаконных действий, нарушающих нормы международного права. Они попытались перейти от оправдательной риторики к обвинительной. 

Фильм "Шугалей" заставил террористов ПНС осознать, что им не удастся замять историю с незаконным удержанием российских социологов, а также скрыть безумия, которые ежедневно происходят в неофициальной тюрьме "Митига". Все, что им остается — порочить имена россиян любыми способами.

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Автор: Яна Либерман
#россия #пнс #Шугалей

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