Украина открывает для посещений зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции открывается для посещения при условии соблюдения ограничительных мер.

Посетители будут обязаны соблюдать социальную дистанцию, а также носить медицинские маски и перчатки, сообщает пресс-служба Госагентства Украины по вопросам управления зоной отчуждения. Зона была закрыта 18 марта после введения на Украине ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Теперь на территории будет разрешено проводить массовые культурные, спортивные и увеселительные мероприятия.

Евросоюз согласовал выделение Украине 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. Это уже второй транш по этой программе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждали оказание финансовой помощи украинскому государству. Тогда Зеленский поблагодарил за очередную программу макрофинансовой помощи Украине.