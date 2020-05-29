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14:39   29 Мая 2020
Общество

Украина открывает для посещений зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Украина открывает для посещений зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции открывается для посещения при условии соблюдения ограничительных мер.

Посетители будут обязаны соблюдать социальную дистанцию, а также носить медицинские маски и перчатки, сообщает пресс-служба Госагентства Украины по вопросам управления зоной отчуждения. Зона была закрыта 18 марта после введения на Украине ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Теперь на территории будет разрешено проводить массовые культурные, спортивные и увеселительные мероприятия.

Евросоюз согласовал выделение Украине 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. Это уже второй транш по этой программе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждали оказание финансовой помощи украинскому государству. Тогда Зеленский поблагодарил за очередную программу макрофинансовой помощи Украине.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #зона отчуждения

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