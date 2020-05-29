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Депутат Милонов призвал террористов ПНС Ливии немедленно вызволить Шугалея из тюрьмы

Депутат Милонов призвал террористов ПНС Ливии немедленно вызволить Шугалея из тюрьмы

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14:39   29 Мая 2020
Политика

МИД России констатировал окончательный срыв перемирия в Ливии

МИД России констатировал окончательный срыв перемирия в Ливии

Российский МИД сообщил, что перемирие в Ливии окончательно сорвано. Так называемое Правительство национального согласия Ливии перешло в наступление.

Террористы заручились поддержкой Турции, которая перебросила в страну несколько тысяч боевиков из Сирии. Также Анкара снабдила ПНС оружием и техникой в обход эмбарго ООН. Этот факт подтвердили сами представители турецкого оборонного ведомства. Они заявили, что "изменили баланс сил в Ливии". 

"Это не просто тяжелая ситуация в Ливии, мы констатируем, что она продолжает деградировать. Боевые действия, как вы прекрасно знаете, возобновились в полном объеме", — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отдельно Захарова подчеркнула, что затягивание кризиса грозит Ливии и ее многострадальному народу катастрофическими последствиями. 

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #ливия #мид рф

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