Патруль США арестовал репортера CNN в прямом эфире из Миннеаполиса
Американцы устроили протест на территории штата Миннесота. Полиция США арестовала репортера CNN в прямом эфире с места событий.
Протесты обрушились на Миннеаполис после появления в Сети видео с задержанием афроамериканца. Бунтующие жители устроили хаос на территории штата Миннесота.
Полиция США нанесла травмы афроамериканскому гражданину при задержании. Мужчина умер в больнице.
Американцы подожгли полицейский участок. Протестующие устроили беспорядки на территории штата. Стражи порядка не смогли остановить людей. Спасатели эвакуировали сотрудников полиции с крыши. Агрессивные граждане продолжают буйствовать в Миннесоте.
Нацгвардия США прибыла на место возникновения столкновения. Вооруженный патруль арестовал репортажа CNN в Миннеаполисе во время прямого эфира.
Журналисты американского издания распространяют недостоверную информацию о происходящем в России. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поведала о вопиющих фейках западных СМИ. Российская журналистка подчеркнула все, что нужно знать об американских медиа.