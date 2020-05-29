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 Путин поддержал решение губернатора Костромской области идти на выборы

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Депутат Милонов призвал террористов ПНС Ливии немедленно вызволить Шугалея из тюрьмы

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14:37   29 Мая 2020
Происшествия

Патруль США арестовал репортера CNN в прямом эфире из Миннеаполиса

Патруль США арестовал репортера CNN в прямом эфире из Миннеаполиса

Американцы устроили протест на территории штата Миннесота. Полиция США арестовала репортера CNN в прямом эфире с места событий.

Протесты обрушились на Миннеаполис после появления в Сети видео с задержанием афроамериканца. Бунтующие жители устроили хаос на территории штата Миннесота.

Полиция США нанесла травмы афроамериканскому гражданину при задержании. Мужчина умер в больнице.

Американцы подожгли полицейский участок. Протестующие устроили беспорядки на территории штата. Стражи порядка не смогли остановить людей. Спасатели эвакуировали сотрудников полиции с крыши. Агрессивные граждане продолжают буйствовать в Миннесоте.

Нацгвардия США прибыла на место возникновения столкновения. Вооруженный патруль арестовал репортажа CNN в Миннеаполисе во время прямого эфира.

Журналисты американского издания распространяют недостоверную информацию о происходящем в России. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поведала о вопиющих фейках западных СМИ. Российская журналистка подчеркнула все, что нужно знать об американских медиа.

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Автор: Василий Пименов
#сша #арест #протесты #миннесота

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