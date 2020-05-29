Экономист Шабанов исключил отказ от нацпроектов даже в условиях коронавируса

Россия не станет отказываться от нацпроектов, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и новые экономические условия. Стратегия их реализация будет пересмотрена, считает экономист Антон Шабанов.

Распространение коронавируса изменило расстановку сил в мировой экономике и привело к снижению показателей финансовой сферы. Произошло это и в России — снижение ВВП на фоне пандемии может повлиять на реализацию ранее принятых нацпроектов.

Воплощение новых планов в жизнь будет продолжаться, однако методы достижения конечного результата могут быть пересмотрены в соответствии с новыми условиями, рассказал ФБА "Экономика сегодня" экономист Антон Шабанов. России необходимо адаптироваться к произошедшему в мировой экономике, тогда страна сможет наладить механизм пополнения бюджета и, как следствие, разрешит вопросы с финансированием перспективных проектов.