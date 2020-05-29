Facebook запускает проверку личностей пользователей

Администрация американской социальной сети Facebook сообщила о запуске проверки пользователей популярных и подозрительных аккаунтов.

Сообщается, что для проверки могут потребоваться документы, удостоверяющие личность. Проверка коснется пользователей с широкой аудиторией в США. Также планируется внедрить проверку личности для аккаунтов, которые быстро набирают популярность в стране.

Новые требования вводятся для того, чтобы повысить доверие пользователей к контенту. Это особенно важно в случае с аккаунтами, которые стремительно наращивают аудиторию.

Facebook неоднократно попадался на утечке данных пользователей. Россияне все чаще призывают к блокировке этой соцсети в стране. Как отмечается в материале ФАН, эту инициативу поддерживает депутат Госдумы Сергей Боярский.