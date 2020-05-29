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Американская демократия для русских «чайников»

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15:55   29 Мая 2020
Весь мир

Американская демократия для русских «чайников»

Американская демократия для русских «чайников»

Мир скатывается в тоталитарный Мордор. Что самое страшное, на фоне пандемии коронавируса все большее количество людей в свободных странах Запада начинают присматриваться к «диктатуре» в России и коммунистическому Китаю. Правозащитники из Freedom house этой весной опубликовали доклад Freedom in the World 2020, в котором с ужасом констатируют «ухудшение глобального уровня свободы в течение четырнадцатого года подряд. За это время снизились показатели 25 из 41 устоявшихся демократий в мире».

Президент организации Майк Абрамовиц с болью в сердце говорит о том, что «Если крупные демократические державы не смогут подать убедительный пример и обеспечить конструктивное лидерство, то глобальные тенденции, угрожающие свободе обществ по всему миру, будет невозможно остановить».

Как знает каждый цивилизованный человек, США являются самой большой, самой влиятельной и самой устойчивой демократией в мире. На протяжении не менее ста последних лет Штаты диктуют миру истинные ценности и на своем примере обучают молодые демократии той же Украины, как следует жить в современных цивилизованных государствах.

При этом следует с негодованием отвергать инсинуации таких предвзятых чиновников, как Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Которая осудила убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, и призвала наказать виновных. Мало того, глава УВКПЧ ООН осмелилась выразить опасение, что, как и во многих случаях до этого, «расследование приведет к оправданию убийства на сомнительных основаниях».

Американская демократия для русских «чайников»

Да, иногда американские полицейские убивают граждан США афроамериканской наружности. Но это исключения, которые лишь подтверждают правило.

1 июня этого года исполнится ровно 99 лет с тех пор, как в «нефтяной столице мира», городе Талса, в результате авианалета был выжжен негритянский район города.

Американская демократия для русских «чайников»

Тогда были разрушены более 35 кварталов самого богатого афроамериканского района в США. В больницы попало более 800 человек, более 6 000 афроамериканцев были арестованы. Бюро статистики Оклахомы официально зафиксировало 36 погибших. Около 10 тысяч афроамериканцев потеряли дома и имущество. Никто не был осужден.

Американская демократия для русских «чайников»

Американская демократия для русских «чайников»

Вчера протестующие в Миннеаполисе афроамериканцы разграбили несколько вино-водочных и других магазинов, забросали бутылками машину скорой помощи и сожгли полицейский участок — сотрудники полиции были вовремя эвакуированы с крыши на вертолете — никто не пострадал и никто не был арестован.

Это ли не демонстрация преемственности американской демократии?!

Опыт и пример Соединенных Штатов успешно перенимают все истинные борцы с тоталитарным Мордором. Freedom house в своем докладе особо отмечает Украину, последовательно повышающую свой рейтинг демократии. Действительно, наблюдая за сожжением людей в Одесском доме профсоюзов, уничтожением батальоном «Азов» горотдела милиции в Мариуполе или бомбардировку центра Луганска, нельзя не отметить удивительное сходство с описанными выше событиями.

Не меньшего уважения заслуживает и первый президент России Борис Ельцин, неоднократно приводимый в пример того, как следует руководить Россией. Расстрел Белого дома в 93-м восторженно комментировался прямо с крыши американского посольства в Москве. И тот факт, что сегодня подобное невозможно в России, заслуживает всенародного осуждения как грубейшее попрание определяющих прав и свобод граждан на мирные и не очень протесты.

Безусловно заслуживает внедрения во всех странах и доказавшая свою эффективность американская система здравоохранения. Знаменитая Obamacare's финализировала феноменальные успехи массовой медицины в США. И президент Дональд Трамп справедливо говорил о том, что смерть в Соединенных Штатах от коронавируса от 100 до 200 тысяч человек будет заслугой его администрации.

Сегодня, когда по данным на утро 29 мая в Штатах погибло всего лишь 103 тысячи 329 граждан, а летальность составила 5,8%, каждый уважающий себя либерал России должен оценить значение этих цифр и примерить их к своей стране, пребывающей во мраке невежества. В пересчете на численность населения России, при сохранении американских показателей, в стране должно было умереть от коронавирусной инфекции всего лишь 47 тысяч 400 человек, а не жалкие 4142.

Не говоря уже о том, что пропорционально численности населения, в России к началу мая должно было стоять на биржах труда как минимум 16,5 миллионов безработных!

Тот факт, что миллионы и миллионы граждан, проживающие в странах цивилизованного Запада все чаще с завистью смотрят на происходящее в России, а правозащитники фиксируют многолетнее скатывание мира в пучину тоталитаризма и отказа от основ демократических прав и свобод, несомненно доказывает ведущуюся Россией гибридную войну. Ответом на которую может стать лишь сплочение всего человечества вокруг Соединенных Штатов. Единственного государства в мире, которое всей своей историей доказало право определять, как следует жить и кому следует умирать.

Мнение автора материала, может не совпадать с позицией редакции

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Автор: Михаил Онуфриенко
#россия #сша #политика #демократия #миннеаполис

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