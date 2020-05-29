Лукашенко назвал правильным решение отказаться от карантина в Белоруссии

Решение не останавливать производство во время пандемии коронавируса было правильным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на Минский тракторный завод.

Белорусский лидер во время посещения производства поделился своим мнением о проблемах распространения коронавируса. Он уточнил, что из-за инфекции на Западе процветает безработица, но Белоруссия, по его словам, сумела избежать этой беды, потому что не ушла на карантин и не остановила работу.

Лукашенко подчеркнул правильность своей политики и напомнил, что в стране есть свободные рабочие места и "деньги с вертолета бросать не нужно". Белорусский лидер обратил внимание, что необходимо качественно производить товары и развивать производство за границей, тогда не будет проблем со сбытом.