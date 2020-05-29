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14:09   29 Мая 2020
Происшествия

ГУ МВД России по Москве напомнило о запрете проводить массовые мероприятия

ГУ МВД России по Москве напомнило о запрете проводить массовые мероприятия

Власти Москвы напомнили горожанам, что за участие в массовых мероприятиях в период пандемии им придется отвечать перед законом.

В связи с тем, что в Сети увеличилось количество призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы — власти города напоминают, что на его территории был введен режим повышенной готовности. Во время него для жителей действуют определенные запреты и ограничения, связанные, в том числе, с проведением публичных мероприятий.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта 2020 года выпустил указ о запрете проведений публичных мероприятий на территории города. Нарушители, которые пренебрегут данным постановлением, будут нести административную ответственность. Нарушение норм законодательства ведет к выплате штрафа, а также, в зависимости от статей, к обязательным работам или аресту.

ГУ МВД России по Москве предупреждает горожан о незаконности подобных акций. Сотрудники правоохранительных органов просят граждан воздержаться от участия в массовых мероприятиях, а также напоминает, что все нарушители будут отвечать за это в соответствии с законом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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Автор: Яна Либерман
#москва #массовые мероприятия

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