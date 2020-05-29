Поддерживающая ФБК предпринимательница из Красноярска была поймана на нарушении ПДД

Владелица частного детского сада была оштрафована за то, что перевозила детей на автомобиле, не имея при этом прав на вождение.

Предпринимательница из Красноярска Светлана Алвес Ногейра, которая владеет частным детским садом, была поймана сотрудниками правоохранительных органов на том, что нарушила правила дорожного движения. Оказалось, что за руль женщина села, не имея прав. Их ее лишили за вождение автомобиля в нетрезвом виде. При этом вместе с Алвес Ногейра в салоне авто находились дети, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. По данным ведомства, за Светланой оказалось порядка 20 неоплаченных штрафов только за последний год.

Бизнесменка обрела популярность, пропагандируя программу основателя признанного иноагентом ФБК Алексея Навального "Пять шагов для России". Предпринимательница поведала широкой общественности, что у нее есть свой бизнес, однако, по ее собственному признанию, она решила не оформлять работников официально, чтобы избежать уплаты налогов государству.