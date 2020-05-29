Украина получит кредит от ЕС в размере 500 млн евро

Европейский союз одобрил выделение Украине кредита в размере 500 миллионов евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно заявлению, Киев выполнил все согласованные с ЕС критерии и требования МВФ, которые были необходимы для получения кредита. В общей сложности, с 2014 года Евросоюз выделил Украине 3,8 миллиарда евро.

Это самый большой объем макрофинансовой помощи государству, которое не входит в состав Евросоюза, сказано в заявлении. В Еврокомиссии также напомнили, что Украина получит от Брюсселя в 2020 году 1,2 миллиарда евро на борьбу с пандемией COVID-19.