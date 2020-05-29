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13:39   29 Мая 2020
Общество

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Средства массовой информации будут включены в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ранее направил письмо на имя премьера с предложением включить СМИ и полиграфию в список наиболее пострадавших на фоне пандемии отраслей. С этой же просьбой обращался к Мишустину и губернатор Красноярского края Александр Усс, сообщалось на официальном сайте правительства региона.

План восстановления экономики России, пострадавшей от коронавируса, будет завершен на этой неделе, заявил Мишустин. Документ включает около 500 мероприятий, которые будут реализованы до конца следующего года.

Российские пляжи могут открыться с 1 июля, заявил председатель комитета Государственной думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Туристический сезон обязательно состоится, несмотря на то, что пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась. Но окончательное решение в каждом субъекте будут самостоятельно принимать власти регионов, объяснил парламентарий.

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Автор: Борис Нестеров
#сми #мишустин #пандемия

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