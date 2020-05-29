Россия поставит СНГ тест-системы для одного миллиона исследований COVID-19

Россия в ближайшее время осуществит поставку за рубеж тест-систем для одного миллиона исследований на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Премьер уточнил, что большая часть тестов будет направлена в страны СНГ. Мишустин отметил, что главной задачей в борьбе с распространением COVID-19 является ранняя диагностика заболевания. Для этого странам необходимо обмениваться методиками лечения, оказывать посильную помощь в поставках тест-систем и медицинских расходных материалов.

На данный момент, по словам Владимира Путина, ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, эпидемия вышла на плато. Именно ранняя выявляемость коронавируса позволила России избежать высоких показателей смертности от инфекции, уверены эксперты.

В настоящий момент в России зафиксировано около 387 тыс. случаев заражения коронавирусом. Среди них более 159 тыс. человек выздоровели и были выписаны из больниц, а 4374 пациента скончались от осложнений.