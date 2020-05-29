Антонов отметил намерения США сделать космос ареной для столкновений с Россией

Американские власти при поддержке союзников пытаются превратить космос в место для столкновения с Россией. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он заявил, что США целенаправленно с привлечением НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий и местом столкновения с нашей страной. Как отмечается в материале ТАСС, Москва делает все возможное, чтобы не допустить этого.

Посол отметил, что пока не удается убедить США отказаться от гонки вооружений в космическом пространстве и от размещения разного рода оружия в космосе. Кремль выражает серьезную обеспокоенность планами Вашингтона, о чем сообщается на различных международных площадках.