Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров и член-корреспондент РАЕН Константин Соколов согласились с предположением, что российских социологов могут держать в заключении в Ливии из-за наличия у них невыгодной для Правительства национального согласия (ПНС) Ливии информации. Такую позицию в разговоре с Федеральным агентством новостей высказал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан побывали на месте многих событий и много с кем контактировали. Как и любой подобный источник информации, он (Шугалей – прим. ред.) может быть очень опасен для них (ПНС – прим. ред.)», — отметил эксперт по геополитике Константин Соколов.

Депутат Федоров также согласился с Малькевичем. Удерживаемые в тюрьме «Митига» россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан могут представлять опасность для ПНС. Если информация, которой они обладают, станет известна мировой общественности, последствия для главы ПНС Файеза Сарраджа и руководителя Высшего государственного совета Халеда аль-Мишри могут быть самыми непредсказуемыми.

«Я бы даже сказал так: они (Шугалей и Суэйфан – прим. ред.) представляют опасность тогда уж для Центрального разведывательного управления США. Потому что понятно, что они за всем этим стоят. Я вполне допускаю, что это именно так», — добавил политик.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Малькевич заявил, что в тюрьме граждане РФ постоянно находятся под давлением. ПНС пытается заставить Шугалея и Суэйфана признать свою вину хоть в чем-либо. Однако, по словам общественника, эта «чудовищная драма» не может сломить мужественных российских патриотов.

Больше года назад сотрудники российского Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан направились в Ливию для проведения социологического исследования. Оно было согласовано с местным руководством.

Граждан РФ похитили и без предъявления обвинений бросили в тюрьму «Митига», где они находятся по сей день. Тюрьма находится под контролем боевиков группировки RADA, которая официально входит в состав так называемого МВД Правительства национального согласия Ливии.