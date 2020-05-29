Yonhap сообщает о новых ракетах США в Южной Корее

Информационное агентство Yonhap сообщило, что в Южной Корее, вопреки протестам местного населения, были размещены ракеты США.

После завершения Корейской войны Южная Корея разрешила США управлять своими вооруженными силами. Сеул таким способом рассчитывает повысить обороноспособность в случае внезапного нападения. В 1994 году корейским руководителям вернули право управлять своей армией в мирное время. Вашингтон сейчас имеет возможность управлять ВС страны в случае возникновения конфликта.