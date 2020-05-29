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13:08   29 Мая 2020
Общество

Шесть бесплатных автокинотеатров откроются в Подмосковье

Шесть бесплатных автокинотеатров откроются в Подмосковье

Как сообщает официальный сайт Правительства Московской области, с 29 мая в Подмосковье открываются автокинотеатры. Правда, несмотря на постановление губернатора региона Андрея Воробьева, сеансы для автомобилистов едва ли состоятся в ближайшие пару дней, ведь все частные кинотеатры под открытым небом прекратили свою деятельность задолго до пандемии.

Но нет худа без добра — с 1 июня, по словам пресс-секретаря министерства культуры Московской области Анны Потехиной, любителей фильмов на автомобилях пригласят на сеансы шесть муниципальных кинопаркингов.

«Показы будут бесплатными, в парках и при парковках торговых центров», — рассказала «Политике Сегодня» Потехина.

Новые автокинотеатры появятся в Истре, Домодедово, Одинцово. Список фильмов пока не определен.

Шесть бесплатных автокинотеатров откроются в Подмосковье

Желающим открыть собственный кинопаркинг областное правительство рекомендует обратиться в Мособлкино, поскольку именно они являются организаторами акции. Уже пять лет в Подмосковье проводится «Летний кинотеатр» — в парках под открытым небом показывают разные картины. В 2019 году их посмотрели около 60 тысяч человек. Сейчас традицию перевели в формат кинопаркинга, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

Вместе со снятием ограничений с автокиноеатров губернатор Подмосковья анонсировал открытие библиотек и непродовольственных магазинов, предприятий, оказывающих бытовые услуги, площадью до 400 метров. Обязательное условие — отдельный вход. Строительные магазины, рынки и гипермаркеты могут работать независимо от площади. Посетители и персонал обязательно должны быть в масках и перчатках.

Шесть бесплатных автокинотеатров откроются в Подмосковье

А вот кафе, рестораны, торговые центры, салоны красоты и парикмахерские пока закрыты. 

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Автор: Алиса Денисова
#воробьев #подмосковье #кинотеатры

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