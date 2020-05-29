Более 14 тысяч сотрудников Renault попадут под сокращение

Французская автокорпорация Renault планирует сократить около 14,6 тысяч рабочих мест по всему миру в рамках программы по снижению расходов на 2 млрд евро в течение трех лет. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление Renault.

Предполагается, что во Франции будет сокращено около 4,6 тысяч рабочих мест, а остальные 10 тысяч – по всему миру. На сегодняшний день в Renault работают 180 тысяч человек.

Как объяснило руководство корпорации, работников не будут увольнять принудительно. Сокращение будет происходить постепенно посредством добровольного ухода, переквалификации или перевода на другие должности внутри холдинга.

Renault также объявил о приостановке планов по увеличению производства, в особенности в Марокко и Румынии. Помимо этого, рассматривается возможность сокращения мощностей и в России.

Как отметил председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар, запланированные изменения являются основой для обеспечения устойчивости компании и ее дальнейшего развития.