Госдума назвала возможные даты открытия пляжей в РФ

Российские пляжи могут открыться с 1 июля, заявил председатель Комитета Государственной думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Туристический сезон обязательно состоится, несмотря на то, что пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась. Предположительно, пляжи откроют с 1 июля. Но окончательное решение в каждом субъекте будут самостоятельно принимать власти регионов.

Многое будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретной области, объяснил Дегтярев изданию "Парламентская газета". Этим летом на многих российских курортах пляжный сезон будет немного сдвинут. Парламентарий призвал граждан, желающих отдохнуть, оставаться в России, выбрав один из многочисленных отечественных курортов.

Таким образом, отдыхающие смогут поддержать туристическую индустрию страны и будут находиться в безопасности, ведь если болезнь застанет их за рубежом, лечиться им придется за большие деньги.