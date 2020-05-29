Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госдума назвала возможные даты открытия пляжей в РФ

Госдума назвала возможные даты открытия пляжей в РФ

 Два новых уголовных дела возбудили в отношении автора "Омбудсмена полиции" Воронцова

Два новых уголовных дела возбудили в отношении автора "Омбудсмена полиции" Воронцова
Более 14 тысяч сотрудников Renault попадут под сокращение

Более 14 тысяч сотрудников Renault попадут под сокращение

 Рабочая группа по поправкам к Конституции РФ 30 мая проведет заседание

Рабочая группа по поправкам к Конституции РФ 30 мая проведет заседание
Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

 Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем

Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем
Госдума назвала возможные даты открытия пляжей в РФ

Госдума назвала возможные даты открытия пляжей в РФ

 Два новых уголовных дела возбудили в отношении автора "Омбудсмена полиции" Воронцова

Два новых уголовных дела возбудили в отношении автора "Омбудсмена полиции" Воронцова
Более 14 тысяч сотрудников Renault попадут под сокращение

Более 14 тысяч сотрудников Renault попадут под сокращение

 Рабочая группа по поправкам к Конституции РФ 30 мая проведет заседание

Рабочая группа по поправкам к Конституции РФ 30 мая проведет заседание
Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

Пушков: США сами забивают гвозди в крышку гроба глобальной гегемонии

 Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем

Леонков: США понимают, что не смогут воевать на два фронта с Россией и Китаем
12:45   29 Мая 2020
Общество

Госдума назвала возможные даты открытия пляжей в РФ

Госдума назвала возможные даты открытия пляжей в РФ

Российские пляжи могут открыться с 1 июля, заявил председатель Комитета Государственной думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Туристический сезон обязательно состоится, несмотря на то, что пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась. Предположительно, пляжи откроют с 1 июля. Но окончательное решение в каждом субъекте будут самостоятельно принимать власти регионов.

Многое будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретной области, объяснил Дегтярев изданию "Парламентская газета". Этим летом на многих российских курортах пляжный сезон будет немного сдвинут. Парламентарий призвал граждан, желающих отдохнуть, оставаться в России, выбрав один из многочисленных отечественных курортов.

Таким образом, отдыхающие смогут поддержать туристическую индустрию страны и будут находиться в безопасности, ведь если болезнь застанет их за рубежом, лечиться им придется за большие деньги. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#курорты #дегтярев #пандемия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...