Американист усомнилась в закрытии Twitter по желанию Трампа

Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Twitter закрытием. Научный сотрудник Института США и Канады, американист Александра Филиппенко усомнилась в такой возможности и рассказала «Политике Сегодня», кто виноват в сложившейся ситуации.

«Трамп собственными руками сделал Twitter политическим инструментом, каким он вообще никогда не являлся. Конечно, многие политики всегда были в соцсети, но только для того, чтобы доносить какие-то свои идеи и мысли. Трамп же сделал из обычной социальной сети по сути официальную площадку для политических заявлений и инструментов», — отметила Филиппенко.

По словам сотрудника Института США и Канады, научное сообщество уже давно сетует на эту проблему: в работах нужно ссылаться на официальные данные Белого дома, но в Twitter Трампа информация об указах и постановлениях появляется раньше, и ссылаться на них нельзя. Президент США собственноручно сделал из соцсети рупор Белого дома, считает Филиппенко.

Специалист рассказала, что у некоторых американских лидеров существовали свои личные страницы в Twitter, но при этом создавался отдельный аккаунт, на котором политик высказывался как президент страны. К примеру, у экс-лидера США Барака Обамы была страница под названием «44-й президент США». Трамп отказался от такой формы и просто продолжил вести свою личную страницу уже в должности президента.

«Теперь, конечно же, все уже привыкли следить за его действиями в Twitter. А по нынешней ситуации получается, что он сам превратил социальную сеть в политический инструмент, а сейчас пытается вернуть обратно в неполитическое русло», — добавила Филиппенко.

Американист отметила, что, зная законодательство США и настроения Верховного суда страны, сложно представить себе закрытие такой крупной соцсети, как Twitter. Даже с учетом консервативной части правительства, свобода слова и СМИ стоят на первоочередных местах. Поэтому заявления Трампа в этой части ни к чему не приведут, заключила Филиппенко.

Реакция Трампа последовала после того, как Twitter скрыл его пост с угрозой взять ситуацию в городе Миннеаполисе под контроль армии. Напомним, там проходят массовые протесты после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда одевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание и позже скончался в реанимации.

В администрации Twitter объяснили, что заявления Трампа о вводе войск в Миннеаполис являются оправданием насилия и провоцируют протестующих на противоправные действия. Сейчас пользователи соцсети не могут поставить лайк на пост американского лидера или ответить на него.

По последней информации в Миннеаполис уже направили 50 бойцов национальной гвардии. Протесты по поводу смерти Джорджа Флойда проходят также в Нью-Йорке, Кентуки, Денвере и Колумбусе.