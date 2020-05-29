Два новых уголовных дела возбудили в отношении автора "Омбудсмена полиции" Воронцова

Теперь уже два эпизода вымогательства, а также оборот порнографии инкриминируют экс-сотруднику МВД РФ Владимиру Воронцову. Широкому кругу пользователей Сети он известен как автор паблика "Омбудсмен полиции". Растет и его криминальная слава.

Бывший полицейский, известный ныне как автор паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов стал фигурантом вот уже третьего уголовного дела. Задержанный ранее по подозрению в вымогательстве 300 тыс. рублей у экс-полицейского, теперь он подозревается в подобном же эпизоде, а также в обороте порнографических материалов. Информацию опубликовал Telegram-канал "Борода вещает", а позже подтвердили и в МВД.

Следует отметить, что Воронцов давно известен противоправным поведением. Федеральное агентство новостей отмечало, что деятельность его паблика по созданию фейков в Сети имеет поддержку подконтрольных беглому олигарху Михаилу Ходорковскому организаций.