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12:21   29 Мая 2020
Общество

Два новых уголовных дела возбудили в отношении автора "Омбудсмена полиции" Воронцова

Два новых уголовных дела возбудили в отношении автора "Омбудсмена полиции" Воронцова

Теперь уже два эпизода вымогательства, а также оборот порнографии инкриминируют экс-сотруднику МВД РФ Владимиру Воронцову. Широкому кругу пользователей Сети он известен как автор паблика "Омбудсмен полиции". Растет и его криминальная слава.

Бывший полицейский, известный ныне как автор паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов стал фигурантом вот уже третьего уголовного дела. Задержанный ранее по подозрению в вымогательстве 300 тыс. рублей у экс-полицейского, теперь он подозревается в подобном же эпизоде, а также в обороте порнографических материалов. Информацию опубликовал Telegram-канал "Борода вещает", а позже подтвердили и в МВД.

Следует отметить, что Воронцов давно известен противоправным поведением. Федеральное агентство новостей отмечало, что деятельность его паблика по созданию фейков в Сети имеет поддержку подконтрольных беглому олигарху Михаилу Ходорковскому организаций.

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Автор: Илья Романович
#уголовное дело #воронцов

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