Депутат Милонов поддержал идею Кузнецовой о реестре педофилов

Депутат Госдумы Виталий Милонов согласен с инициативой детского омбудсмена Анны Кузнецовой создать реестр педофилов и ограничить их в общении с детьми. Он напомнил, что предлагал подобное еще шесть лет назад.

Тогда проект Милонова не был принят: идею сочли неоднозначной с точки зрения прав человека. Еще раньше, в 2012 году, парламентарий говорил об обязательной проверке на педофилию учителей, но такое тестирование для педагогов так и не было введено.

«Шесть лет назад мы это предлагали. И шесть лет назад мы получили ответы, что это невозможно, так нельзя и это нарушает права педофилов. Более того, я предлагал ограничить таких людей в получении профессии для работы в детских учреждениях», — рассказал депутат «Политике Сегодня».

По данным Кузнецовой, за последние два года количество насильственных действий интимного характера по отношению к детям увеличилось на 13,9% — это 5,7 тысячи случаев.

Омбудсмен предлагает правительству постоянно следить за гражданами, попавшими в «реестр педофилов» после отбывания наказания. Для этого они будут носить электронные браслеты. Чиновница ссылается на зарубежный опыт США, Австралии, Польши и Казахстана, где некогда осужденных педофилов государство контролирует на протяжении всей жизни.

Таких людей следует лишить доступа в Интернет и ограничить в общении с несовершеннолетними, считает уполномоченный по правам детей. Милонов введение таких мер поддерживает.

«Безусловно, все люди, которые попадают по этой нехорошей статье [за педофилию] в базу, должны быть ограничены в праве работать с детьми. Особенно в тех учреждениях, где работник и дети находятся в постоянном общении и без контроля со стороны взрослых. Например, воспитатели в детских домах. Никто их не проверяет на это. Но я доподлинно знаю случаи, когда люди с этими наклонностями попадали на работу в детские дома», — отметил парламентарий.

Ранее Милонов в интервью «Политике Сегодня» назвал «отвратительной» идею Министерства юстиции понизить возраст для вступления в брак. Такие поправки в Семейный кодекс депутат считает возвращением «во времена раннего феодализма» и утешением «аномальных, противоестественных потребностей».