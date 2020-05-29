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12:13   29 Мая 2020
Происшествия

Протестующие в американском Миннеаполисе подожгли полицейский участок

Протестующие в американском Миннеаполисе подожгли полицейский участок

Жители американского Миннеаполиса, устроившие беспорядки после задержания и смерти в полиции темнокожего мужчины, сожгли полицейский участок в городе. Стражи порядка не смогли их остановить, сотрудников эвакуировали с крыши.

Беспорядки в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) продолжаются. Накануне ночью протестующие сожгли городской участок полиции, сообщает телеканал Fox News. Это произошло около 22:00 по местному времени.

Агрессивно настроенные горожане атаковали здание и подожгли его. Правоохранители ничего не смогли сделать, своих коллег они эвакуировали с крыши здания при помощи вертолета. Никто не пострадал.

Как стало известно ранее, беспорядки в Миннесоте начались с ареста и смерти в отделении полиции местного жителя — афроамериканца. Этот факт вызвал возмущение среди горожан. Мирные акции протеста полиции быстро переросли в массовые беспорядки. В город ввели войска Нацгвардии США и объявили режим ЧС. Президент Америки Дональд Трамп поручил провести скорейшее расследование дела о гибели мужчины.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #полиция #беспорядки

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