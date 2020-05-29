Зеленского предупредили о возможных проблемах в отношениях с США

Власти США стали подавать Киеву явные сигналы после того, как офис украинского президента Владимира Зеленского решил оказать влияние на предвыборную кампанию на территории американского государства. Об этом пишет обозреватель Виталий Портников.

В качестве одного из сигналов Вашингтона автор называет письмо экс-послов США на Украине, которые понимают, что сегодня над отношениями двух стран нависла угроза. Это обращение является отражением настроений американского истеблишмента.

Поводом для реакции стало обнародование аудиозаписи разговора экс-главы Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Поэтому втягивание Киева в американскую политику не отвечает интересам Вашингтона, это позиция не отдельно взятых лиц, пишут ИноСМИ.

Портников задается вопросом, способен ли офис Зеленского уловить подобные сигналы, особенно когда речь идет о прямых обращениях. В противном случае отношения США и Украины будут сопровождаться проблемами, разобраться с которыми предстоит новому украинскому лидеру.