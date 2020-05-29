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12:04   29 Мая 2020
Общество

Путин поздравил скульптора Франгуляна с 75-летием

Путин поздравил скульптора Франгуляна с 75-летием

Работы художника и скульптора Георгия Франгуляна пользуются большой популярностью. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина в день 75-летия мастера.

Глава государства поздравил Франгуляна с 75-летием. Путин отметил, что автор ярких, самобытных работ добился широкого международного признания в разных жанрах и техниках. Творческие проекты скульптора всегда интересны и востребованы. Российский лидер пожелал ему здоровья и вдохновения.

Георгий Франгулян творил в мастерской, расположенной неподалеку от Арбата в Москве. В соседнем доме когда-то работал художник Илья Репин. Его мастерская является уникальным живым пространством, которое представляет отдельный интерес.

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Автор: Василий Пименов
#путин #поздравления

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