Путин поздравил скульптора Франгуляна с 75-летием

Работы художника и скульптора Георгия Франгуляна пользуются большой популярностью. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина в день 75-летия мастера.

Глава государства поздравил Франгуляна с 75-летием. Путин отметил, что автор ярких, самобытных работ добился широкого международного признания в разных жанрах и техниках. Творческие проекты скульптора всегда интересны и востребованы. Российский лидер пожелал ему здоровья и вдохновения.

Георгий Франгулян творил в мастерской, расположенной неподалеку от Арбата в Москве. В соседнем доме когда-то работал художник Илья Репин. Его мастерская является уникальным живым пространством, которое представляет отдельный интерес.