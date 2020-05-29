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12:03   29 Мая 2020
Экономика

Граждане России стали допускать просрочки по микрозаймам

Граждане России стали допускать просрочки по микрозаймам

Аналитики зафиксировали рост числа просрочек по микрозаймам в апреле текущего года. Нарушение договора допускают около 40% клиентов, сообщили журналистам в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Число оформленных договоров между россиянами и микрофинансовыми организациями в апреле текущего года снизилось до 11 млн. При этом количество просрочек выросло почти до 40%. Общий объем сделок с нарушением условий кредитования составил 51,3 млрд рублей, сообщили ТАСС в БКИ "Эквифакс". По данным аналитиков, ситуация нормализуется в ближайшие месяцы.

Одной из главных причин просрочек по микрокредитам является пандемия коронавирусной инфекции и введенный в ряде регионов России режим самоизоляции. Сегодня обстановка начинает стабилизироваться, власти готовятся к поэтапному снятию мер обеспечения безопасности населения. Это позволяет говорить о том, что рынок займов ждет оздоровление.

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Автор: Василий Пименов
#россия #кредитование #микрозаймы #коронавирус

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