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11:46   29 Мая 2020
Армия

Малькевич: ПНС Ливии удерживает россиянина Шугалея из-за страха перед его показаниями

Малькевич: ПНС Ливии удерживает россиянина Шугалея из-за страха перед его показаниями

Террористы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии боятся показаний похищенных боевиками российских социологов, поэтому удерживают их до сих пор, считает глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Лидер террористического ПНС Ливии заявил, что ученый из РФ Максим Шугалей якобы является "российским шпионом", что не соответствует действительности, передает ФАН слова Малькевича. Он подчеркнул, что вся переданная социологом информация находится в открытом доступе на сайте ФЗНЦ и среди документов нет никаких "шифровок" и секретных данных.

Верхушка преступного режима Файеза Сарраджа попросту боится показаний, которые могут дать Максим Шугалей и Самер Суэйфан, изобличив бесчинства ПНС Ливии перед всем миром, заявил руководитель ФЗНЦ. Именно поэтому их до сих пор незаконно удерживают в неофициальной тюрьме "Митига". ПНС Ливии не предъявило ученым никаких обвинений, однако если бы они были, то за приписываемые россиянам преступления их должны были посадить под домашний арест, уверен Малькевич.

"С точки зрения здравого смысла, их давно надо было отпустить, вернуть в Россию и погасить конфликт в зародыше. Этого не сделано. Их показаний боятся", — констатировал глава ФЗНЦ.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены более года назад боевиками ПНС Ливии во время выполнения социологических исследований. Ученых бросили в незаконную тюрьму "Митига", принадлежащую бандитам группировки RADA, входящей в состав "МВД" ПНС Ливии, где их до сих пор удерживают без предъявления обвинений. Это исправительное учреждение известно своими ужаснейшими условиями содержания и бесчинствами персонала, что не раз было отражено в докладах СБ ООН.

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Автор: Илья Романович
#россия #ливия #малькевич #пнс #Шугалей

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