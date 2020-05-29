Twitter скрыл пост Трампа с заявлением о беспорядках в Миннеаполисе

Сервис микроблогов Twitter скрыл от пользователей сообщение президента США Дональда Трампа. Глава государства объявил о решении взять под контроль ситуацию в Миннеаполисе. Ранее в городе вспыхнули протесты из-за убийства афроамериканца полицейским.

Жители американского города Миннеаполиса вышли на несогласованные акции после новости о смерти 46-летнего афроамериканца Гарольда Флойда. Гражданин Соединенных Штатов погиб от рук полицейского. В Сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано произошедшее — офицер полиции давил гражданину на шею коленом, несмотря на просьбы задержанного о помощи.

Ночью жители города организовали беспорядки, в ходе которых было сожжено полицейское отделение. Дональд Трамп заявил о возможности ввести в Миннеаполис военные части для стабилизации обстановки. В ответ сервис Twitter заблокировал сообщение, пометив его как "героизирующее насилие".

Противостояние Трампа и интернет-сервиса продолжается после заявлений президента США о цензуре. Глава государства уверен, что Twitter целенаправленно блокирует его посты.