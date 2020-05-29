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11:00   29 Мая 2020
Политика

Ляшко заявил, что Украина будет готовиться ко второй волне COVID-19

Ляшко заявил, что Украина будет готовиться ко второй волне COVID-19

Украина будет готовиться ко второй волне коронавирусной инфекции и намерена изменить свою стратегию борьбы с ней, заявил глава украинского здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что Украина получила ценный опыт борьбы с коронавирусом, что даст возможность пересмотреть принципы этой работы к возможному началу второй волны пандемии, пишет РИА Новости.

По словам Ляшко, Украина приступила к постепенному смягчению ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, и не хочет в будущем снова вводить масштабный карантин.

На территории Украины зафиксировано более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых 679 оказались летальными. За все время в стране выздоровели почти девять тысяч человек.

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Автор: Илья Романович
#минздрав украины #коронавирус #COVID-19

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