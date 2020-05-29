«Обоюдоострая ситуация»: экономист об особом порядке увольнения при пандемии

Проект Министерства труда и соцзащиты об особом порядке увольнения сотрудников в период пандемии коронавируса пойдет на пользу госучреждениям, но в сфере частного бизнеса все не так однозначно. Об этом «Политике Сегодня» рассказал президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой.

«Если мы говорим о бюджетных организациях, то это будет вполне полезная мера. В бизнесе это скорее обоюдоострая ситуация. Вроде как это предложение должно поддержать работника, но, с другой стороны, оно будет также стимулировать действия работодателя в случае наступления у него тяжелых обстоятельств», — отметил эксперт.

Проект «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году» уже направлен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В Минтруде объяснили, что в документе содержится множество предложений по урегулированию ситуаций между работником и работодателем.

Косой обратил внимание, что в некоторых сферах частного бизнеса меры Минтруда могут вызвать новые конфликты. Как бы не ужесточалось законодательство, владелец, к примеру, туристической фирмы при нулевых доходах из-за коронавируса все же будет вынужден провести сокращение сотрудников любыми возможным методами, считает экономист.

«Поскольку наше государство берет на себя роль социального, я думаю, что это хорошая мера (предложение Минтруда – прим. ред.). Но в сферах частного бизнеса дальнейшее ужесточение правил в сфере увольнения работников создаст дополнительные конфликтные ситуации. Оно ничего не даст», — добавил специалист.

Работодатели будут остерегаться идти против закона, а работники поспешат сослаться на постановление Минтруда, которое усилило их позиции в переговорах с начальством, заключил Косой. Все это может привести к конфликтам.

Проект регулирует не только увольнения сотрудников работодателем, но и условия отправки работников на простой. Также уволить человека можно будет только на следующий день после завершения карантинных мер. Двухмесячный срок уведомления сотрудников об изменении условий трудового договора и режима работы Минтруд предложил сократить до двух недель.

Если правительство одобрит предложения ведомства, то действие проекта будет распространяться только на 2020 год.