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10:54   29 Мая 2020
Общество

Оперштаб сообщил о 232 летальных случаях среди пациентов с COVID-19 в РФ

Оперштаб сообщил о 232 летальных случаях среди пациентов с COVID-19 в РФ

Среди пациентов с коронавирусом зафиксировано 232 летальных случая за сутки, сообщили представители оперштаба РФ.

Общее количество россиян, умерших за время пандемии коронавируса, составляет 4374 человека. Всего за это время было зарегистрировано 387 623 пациента, из них 159 257 человек уже выздоровели, сообщает оперативный штаб по мониторингу и борьбе с коронавирусной инфекцией.

Самое "забытое" место, где можно подцепить COVID-19 — это подъезд, уверен депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Там много опасных мест, и в первую очередь это перила, за которые хватается большинство жителей, когда поднимается по ступенькам. Кнопки лифта или домофона тоже могут оказаться инфицированными, об этом всегда необходимо помнить.

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Автор: Руслан Неглинный
#скончались #коронавирус

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