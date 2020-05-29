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10:42   29 Мая 2020
Происшествия

Муж звезды фильма "Москва слезам не верит" Самвел Гаспаров умер в 81 год

Муж звезды фильма "Москва слезам не верит" Самвел Гаспаров умер в 81 год

Супруг актрисы Натальи Вавиловой умер от последствий серьезного заболевания в Москве. Кинорежиссер Самвел Гаспаров умер на 82-м году жизни.

Трагедия произошла в столице. Умер муж звезды фильма "Москва слезам не верит" Самвел Гаспаров.

Редактор Георгий Сааков сообщил на своей странице в Facebook о смерти талантливого артиста. Кинорежиссер, автор таких картин, как "Шестой" и "Хлеб, золото, наган", Самвел Гаспаров умер в возрасте 81 года.

Родственники сообщили, что муж актрисы Натальи Вавиловой имел проблемы со здоровьем. Лабораторные исследования показали наличие у него COVID-19. Медики сообщили, что супруга кинорежиссера стала носителем коронавирусной инфекции. Информация о ее состоянии здоровья не поступала.

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Автор: Илья Романович
#москва #смерть #умер

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