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10:42   29 Мая 2020
Общество

Врачи выявили более 8500 новых случаев COVID-19 в России за сутки

Врачи выявили более 8500 новых случаев COVID-19 в России за сутки

Российские врачи за минувшие сутки протестировали россиян на наличие коронавируса, у 8572 человек выявлен COVID-19. Об этом в пятницу сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

По данным оперштаба, практически 40% не имели клинических проявлений болезни. Таким образом общее число пациентов с коронавирусной инфекцией в стране достигло 387 623. За сутки погибли 232 человека, уточнили в организации. 

Впервые коронавирус был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. За несколько месяцев вирус успел распространиться по всей планете. Больше всего пострадали США, где число пациентов с COVID-19 превысило 1,3 млн человек. 

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Автор: Илья Романович
#россия #статистика #коронавирус

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