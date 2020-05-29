Twitter раскритиковал указ Трампа об ответственности соцсетей за публикации

Руководство Twitter раскритиковало новый указ американского президента Дональда Трампа, который подразумевает контроль деятельности социальных сетей.

Закон Трампа накладывает ответственность на американские соцсети за опубликованные материалы, что также лишит их права на политическую защиту, пишет ТАСС.

Как объяснил американский лидер, до принятия этого документа соцсети позволяли себе делать что угодно, вплоть до политических вмешательств.

По словам руководства Twitter, указ Трампа является очередным политизированным ходом, который может лишить американских граждан свободы слова.